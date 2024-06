Przegląd tygodnia z 30.06.2024 w Międzyrzeczu. Najważniejsze wydarzenia od 23.06 do 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To było pracowite popołudnie i wieczór dla lubuskich strażaków. Nad regionem przeszły obfite opady deszczu, którym towarzyszył silny wiatr.

Do poważnego wypadku doszło w piątek rano na trasie z Międzychodu do Skwierzyny. Na krajowej "dwudziestce czwórce" w miejscowości Chełmicko samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W wyniku zdarzenia osobówka dachowała. Ranna została jedna osoba. Są utrudnienia w ruchu.

Na początku lipca wybrana zostanie nowa Miss Polski. Do rywalizacji o koronę i tytuł najpiękniejszej staną trzydzieści dwie kandydatki reprezentujące wszystkie regiony naszego kraju. W gronie finalistek są też dwie mieszkanki województwa lubuskiego, za które powinniśmy mocno ściskać kciuki!

Od lat alarmujemy, że wody w jeziorze Głębokim ubywa. Skala problemu jest gigantyczna. Tak wielka, że w zeszłym roku plaża straciła status strzeżonego kąpieliska. Dlatego tak cieszymy się z maleńkiej zmiany na plus. Maleńkiej ale zauważalnej.

W najbliższy czwartek w całym województwie lubuskim będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Nadane zostaną dwa głośne sygnały akustyczne. Nie ma jednak powodu do obaw, a uruchomienie syren nie wymaga od mieszkańców podejmowania żadnej reakcji.

To koniec Euro 2024 dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni zremisowali w tzw. meczu o honor. Polska - Francja 1:1. Nie zmienia to faktu, że Polacy wracają do domu. "Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził" - komentują internauci. Memom nie ma końca! Zobaczcie najśmieszniejsze!