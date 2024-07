Przegląd prasy z Międzyrzecza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.07.2024

Od czerwca tego roku, wszystkie kobiety w ciąży mają możliwość wykonania bezpłatnych badań prenatalnych w ramach programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wcześniej, jednym z kryteriów kwalifikujących do skorzystania z programu było ukończenie 35. roku życia, co w zeszłym roku pozwoliło na wykonanie badań 4.480 kobietom, z czego aż 3.260 spełniało wspomniane kryterium wiekowe. Obecnie, każda przyszła mama, bez względu na wiek, może skorzystać z tej formy wsparcia.

Słoneczko jest, urlop jest czyli... są wakacje! Co Was spotka w ten letni czas? Oto najlepszy horoskop na wakacje. Najlepszy, bo... wierzę, że sprawdzi się na 100 procent!

Raz, dwa, trzy… Lubuszanie liczą bociany, zresztą nie tylko oni. W całej Polsce trwa akcja, która regularnie odbywa się w całej Europie co 10 lat. Bocian to ważny ptak, nie tylko ze względu na to, że przynosi dzieci i szczęście. Jego ochrona przyczynia się do ochrony bioróżnorodności...