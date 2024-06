Prasówka tygodniowa z 23.06.2024 w Międzyrzeczu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Twoja waga stoi w miejscu, a Ty rozkładasz ręce? A może jesteś diabetykiem i nie wiesz, jak teraz powinieneś komponować posiłki? Po pomoc udaj się do eksperta, czyli do dietetyka. Tych specjalistów z Lubuskiego polecają pacjenci!

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu międzyrzeckiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Mamy najnowsze oferty sprzedaży domów na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Jak co miesiąc sprawdzamy, jakie nieruchomości wystawili na sprzedaż komornicy, jakie są ich ceny wywoławcze, stan oraz lokalizacja.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

– Kto jeszcze nie widział takich rywalizacji, to będzie teraz idealny moment, aby przyjść, zobaczyć i dobrze się bawić. Taka impreza może się szybko nie powtórzyć – zaprasza Anna Miadzielec ze Sportowego Klubu Tanecznego Rock and Roll Mega Dance. Wielkie taneczne wydarzenie w Zielonej Górze potrwa od piątku do soboty.

Miał być lepszy dostęp do antykoncepcji awaryjnej i... nie do końca tak jest. Kobiety miały mieć możliwość uzyskania recepty na tzw. pigułki "dzień po" w aptece po rozmowie z farmaceutą. Okazuje się, że w Lubuskiem tylko w 28 aptekach kobiety otrzymają takie zlecenie. Sprawdziliśmy, w których.