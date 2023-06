Prasówka z całego tygodnia 18.06.2023 w Międzyrzeczu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Międzyrzecza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Strażacy z lubuskich OSP walczyli na stadionie w Gorzowie. To nie były łatwe zawody! Pot i woda lały się litrami”?

Przegląd tygodnia: Międzyrzecz, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Strażacy z lubuskich OSP walczyli na stadionie w Gorzowie. To nie były łatwe zawody! Pot i woda lały się litrami Rzadko zdarza się spotkać tak wielu strażaków w jednym miejscu. W sobotę, 17 czerwca, na stadionach w Gorzowie zorganizowano zawody lubuskich Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 📢 Poparzyła się barszczem Sosnowskiego. Rana goi się trudno i długo. Uważajcie! Teraz niebezpieczny barszcz kwitnie | ZDJĘCIA,WIDEO Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.

📢 Gwiazda Święta Solan. Dawid Kwiatkowski zachwycił swoich fanów w Nowej Soli! To był koncert na dziesięciolecie działalności artystycznej Dawid Kwiatkowski podczas koncertu w Nowej Soli przyznał, że wprawdzie to już dziesięć lat pracy na scenie, ale to dopiero początek, co fani przyjęli z aplauzem. Artysta mówił też ze sceny o ślubie. To radosne święto dotyczy jego kuzynki, a ślub będzie ważnym rodzinnym wydarzeniem w sobotę.

Tygodniowa prasówka 18.06.2023: 11.06-17.06.2023 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kradzieże aut w Lubuskiem. Nie ma stuprocentowej ochrony. Złodzieje wybierają nowe samochody i kradną je w kilka sekund Okazja czyni złodzieja, tylko że ten złodziej jest coraz bardziej przebiegły i coraz trudniej się przed nim bronić. W skali regionu i całego kraju tego typu proceder nie jest najpoważniejszy. Zwłaszcza że liczba tych przestępstw na przestrzeni ostatnich lat spada. I to jest dobra informacja. Istnieje jednak lista samochodów, które najczęściej padają łupem przestępców. Jak działają złodzieje w naszym regionie, które auta kradną? W jakich miejscach nie zostawiać samochodu i co zrobić, aby był bezpieczny? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziecie poniżej.

📢 Weekend w Lubuskiem: Święto Solan, Grodu Santok i Parku Mużakowskiego, Piknik Czołgisty, Przybysz i Mrozu Jak ten czas leci, ledwo była majówka, za nami weekend Bożego Ciała i ani się obejrzymy, a nastanie lato i minie nam tym samym pół roku. W ogrodach kwitną jaśminy, lada moment pojawią się czerwcowe margaretki i zakwitną lipy. W nadchodzącym tygodniu czeka nas przesilenie letnie - czyli 23 czerwca. Po nim nieubłaganie dnia będzie ubywało, czego nie można powiedzieć o ofertach kulturalnych. Tych stale przybywa i jest naprawdę w czym wybierać. Przygotowaliśmy dla Państwa niektóre z nich. 📢 W Lubuskiem czeka nas załamanie pogody. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla mieszkańców województwa lubuskiego. W piątek 16 czerwca czeka nas nagłe załamanie pogody.

📢 Nowe place zabaw w Skwierzynie. Są jak kolorowe pałace ze zjeżdżalniami! Zabierzcie tutaj dzieci! Nowe place zabaw w Skwierzynie już zapraszają do zabawy. Zobaczcie, jakie są ogromne. To w zasadzie kolorowe zamki. Mają... piętra! Nie żartujemy! 📢 Lubuska Olimpiada Młodzieży zakończona! Gratulujemy wszystkim zawodnikom! WIDEO Przez cały rok szkolny uczniowie z woj. lubuskiego brali udział w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży. Właśnie przyszedł czas na finał (ostatnie zawody były w Międzyrzeczu) i na podsumowanie. 📢 Anna Lewandowska wypoczywa na Majorce. Trenerka zachwyca wysportowaną sylwetką i promiennym uśmiechem – zobaczcie, jak spędza wakacje Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej zgranych par show-biznesu. Chociaż małżonkowie bardzo dbają o swoją prywatność, od czasu dzielą się z fanami z całego świata cząstką swojego życia prywatnego. Tym razem Anna Lewandowska wypoczywa wraz z rodziną na Majorce – trenerka zachwyca na Instagramie wysportowaną sylwetką i promiennym uśmiechem. Zobaczcie, jak rodzina Lewandowskich spędza tegoroczne wakacje.

📢 Rap Stacja Festiwal 2023. Do Sławy przyjedzie ponad 70 gwiazd kilkadziesiąt tysięcy fanów Czekaliście na to cały rok! Na pięciu scenach zaprezentuje się ponad 70 największych gwiazd. Ponadto uczestnicy wydarzenia będą kuszenie wydarzeniami towarzyszącymi - codziennie freestyle, graffiti, breakdance, basket, wake, rolki, deski, rowery, jezioro, plaża i najlepszy, letni, klimat rapowego święta. To właśnie będzie na was czekać od 5 do 8 lipca w Sławie. Szczegóły poniżej. 📢 Zmarł brat Elizeusz, ostatni polski pustelnik. Mieszkał na wzgórzu Cierniak w Kotlinie Kłodzkiej. Żył w odosobnieniu, by służyć Bogu Był skromnym, żyjącym zgodnie z naturą, pogodnym i oddanym Bogu człowiekiem. Przez 23 lata mieszkał w sam, w małej chatce na Wzgórzu Cierniak w Kotlinie Kłodzkiej. Zmarł po długiej chorobie. O jego śmierci poinformowała parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czerwonej Wodzie. Obejrzyjcie zdjęcia naszego fotoreportera Dariusza Gdesza. Tak zapamiętamy brata Elizeusza.

83. rocznica pierwszego transportu do Auschwitz