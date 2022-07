Przejażdżka podziemnymi tunelami? Dlaczego nie! MRU zyskało kolejkę wąskotorową

Kolejka wąskotorowa w podziemiach MRU

W tunelach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego stanęła... kolejka wąskotorowa. - Obecnie są prowadzone testy i przebiegają one pomyślnie. Prowadzimy je po to, by wybrać najbezpieczniejszą i najlepszą dla turysty trasę przejazdu - informuje Leszek Lisiecki, dyrektor Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie. Obecnie sprawdzane są trzy warianty tras, lecz dyrektor zaznacza, że jeszcze za wcześnie na decyzję i wybór jednej z nich.

Nowa atrakcja, licząca osiem wagonów, będzie w stanie przewieźć do 50 osób. I choć liczba miejsc została ustalona tak, by z przejażdżki mógł jednocześnie skorzystać jeden autobus turystów, trasa będzie dostępna nie tylko dla grup zorganizowanych, lecz dla wszystkich chętnych. Jedna lokomotywa zostanie umieszczona z przodu, jedna z tyłu kolejki, ponieważ w podziemiach nie ma możliwości jej zawrócenia. Kolejka będzie zasilana akumulatorami.