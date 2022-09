Festiwal imienia Księcia Władysława Lubomirskiego niedaleko Międzyrzecza. Wydarzenie zawita między innymi do Lubniewic

Trzy lokalizacje Lubomirski Festival

Koncert inauguracyjny tegorocznego festiwalu odbędzie się 14 września w Muzeum w Przeworsku, a następnie wydarzenie przeniesie się 18 września do Zamku Książąt Lubomirskich w Lubniewicach oraz 13 października do Filharmonii we Lwowie. Lubomirski Festival został objęty patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy.