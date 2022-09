Otwarto nową siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Międzyrzeczu. Jest większa i w lepszej lokalizacji. Zdjęcia z wewnątrz!

Poradnia "na swoim"

Wcześniej po porady dzieci i młodzież udawały się do budynku znajdującego się przy stadionie miejskim, który powiat dzierżawił od gminy. Nowy obiekt został przekazany przez wojewodę lubuskiego Władysława Dajczaka w formie darowizny. - Cieszę się, że po 23 latach nasza poradnia ma w końcu swój obiekt, jest na swoim - powiedziała starosta międzyrzecka Agnieszka Olender. Jak dodała, zarówno pracownicy, jak i rodzice i dzieci, którzy będą korzystać z usług poradni w doskonałych warunkach. Ponadto budynek udało się wyremontować w ramach środków, które powiat na ten cel zabezpieczył. - Nie wiem, jak to zrobiła firma Tombud, ale w dobie, gdy ceny inwestycji, koszty rosną niebagatelnie, a umowa była podpisana jeszcze w zeszłym roku jesienią, cieszę się, że w ramach zabezpieczonych środków udało nam się przeprowadzić remont w pełnym zakresie tak, jak przewidywało to zamówienie - mówiła Olender. Jak wspomniała, teraz powiat nie będzie musiał ponosić dodatkowych opłat, a ponadto, dzięki doskonałej lokalizacji budynku, dostępność do poradni będzie jeszcze większa.