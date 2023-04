Tygodniowy przegląd prasy 30.04.2023: Międzyrzecz, 23.04-29.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Tygodniowa prasówka 30.04.2023: 23.04-29.04.2023 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Okolica Czarnobyla to wstrząsający obraz, miasto widmo, które wzbudza niepokój. Szczególnie dziś, kiedy Ukraina i tym samym okolice Prypeci oraz elektrowni jądrowej znalazły się pod atakiem wojsk rosyjskiego agresora, oczy całego świata zwrócone są na naszych wschodnich sąsiadów. Czy tam, gdzie ponad 30 lat temu doszło do tragedii wciąż jest niebezpiecznie? Obecnie ze względu na działania wojenne na pewno tak i wszelkie wyjazdy do strefy są całkowicie zawieszone. W naszym materiale jednak wracamy do wydarzenia sprzed 37 lat. Jak mogło dojść do tragedii w Czarnobylu? Czym był płyn Lugola? I dlaczego, choć od katastrofy mijały dziesiątki godzin, my nadal nic nie wiedzieliśmy? Publikujemy kulisy i tajemnice katastrofy, która na zawsze zmieniła i miała ogromny wpływ na nasze życie.