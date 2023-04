Do międzyrzeckich policjantów dołączył owczarek holenderski Peri

Peri to pies patrolowo-tropiący, który od kilku dni czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu międzyrzeckiego. Będzie wykorzystywany do poszukiwania osób zaginionych, a także tropienie i zatrzymywanie sprawców przestępstw. Na co dzień będzie towarzyszył policjantom w czynnościach interwencyjnych, przy zatrzymywaniu osób oraz ich doprowadzaniu i konwojowaniu.

Owczarek holenderski - co to za rasa?

Owczarek holenderski ma tych samych przodków, co owczarek belgijski i owczarek niemiecki. To pies wielozadaniowy, chętnie wykorzystywany przez policję czy służby celne. Jest bardzo sprawny fizycznie, lubi ruch. Łatwo go wyszkolić. Sprawdza się także jako pies stróżujący i typowy pies rodzinny. Zazwyczaj przywiązuje się do jednego opiekuna. Szybko się uczy.