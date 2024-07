Tajemnice lubuskiej bazy atomowej: Co kryją ruiny ukryte w lesie?

Zaginione ślady zimnej wojny

W pobliżu malowniczego jeziora Buszno, wśród gęstych lasów Lubuskiego, kryje się jedna z najbardziej fascynujących tajemnic z czasów zimnej wojny. To tu, w Templewie, znajdowała się radziecka baza atomowa, której obecność przez dziesięciolecia była pilnie strzeżonym sekretem. Magazyn ładunków nuklearnych, znany pod kryptonimem skład specjalny 3003, był jednym z trzech takich obiektów na terenie Polski.

Zachowały się tutaj dwa obiekty typu Monolit, które choć pozbawione większości wyposażenia, nadal robią ogromne wrażenie. Wchodząc do środka, można poczuć ducha przeszłości – widoczne są pozostałości wind oraz przejścia między różnymi poziomami schronów. To, co kiedyś było częścią skomplikowanego systemu obronnego, dziś jest świadectwem zimnowojennych tajemnic.