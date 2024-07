Odrobina nadziei dla Jeziora Głębokiego. Są pierwsze znaki poprawy

Sytuacja Jeziora Głębokiego

Od kilku lat obserwujemy niepokojące zjawisko ubywania wody w Jeziorze Głębokim. Zmiana ta miała dramatyczny wpływ na lokalną społeczność i turystykę, doprowadzając do utraty przez główną plażę statusu strzeżonego kąpieliska. Mimo to, najnowsze obserwacje wskazują na niewielki, ale zauważalny wzrost poziomu wody. Jest to pierwsza taka pozytywna zmiana od dłuższego czasu, która budzi nadzieję na dalszą poprawę sytuacji.

Problem i jego przyczyny

Główną przyczyną problemów Jeziora Głębokiego jest zmiana infrastruktury w jego otoczeniu. Lokalny społecznik, prawnik i radny powiatowy, Robert Krzych, wskazuje na podniesienie przepustów pod trasą S3 jako główny czynnik odpowiadający za obniżenie poziomu wody. Jego zdaniem, to właśnie ta zmiana zatrzymała wodę, uniemożliwiając jej swobodny przepływ.

"W związku z tym, że nie posiadamy prawa do dysponowania nieruchomością, jaką są obecne żelbetowe pomosty, postanowiliśmy postawić takie specjalne, pływające. One będą naturalnie się poziomowały do stanu wody. Niezależnie od tego, czy wody będzie mniej, czy więcej, to będą cały czas w niej pływały" - dodaje Remigiusz Lorenz.