Przegląd tygodnia z 22.10.2023 w Międzyrzeczu. Najważniejsze wydarzenia od 15.10 do 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W czwartek (19 października) doszło do zdarzenia, które postawiło na nogi służby ratunkowe. Mężczyzna zdecydował się na drastyczny krok, kiedy kobieta nie otworzyła mu drzwi swojego domu, ponieważ nie chciała mieć z nim kontaktu. Zaalarmował służby, twierdząc, iż kobiecie i jej dziecku grozi niebezpieczeństwo.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Starsza mieszkanka Międzyrzecza nie dała wiary w wymyśloną historię wypadku samochodowego opowiedzianą przez telefonicznego oszusta, zadając wiele pytań, a przez to weryfikując rozmówcę. Na to wszystko, chwilę później przyszedł do niej prawdziwy wnuczek.