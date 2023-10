Karczma Dworska w Międzyrzeczu odzyska blask. Inwestycja pochłonie około 7 mln zł!

Powiat Międzyrzecki otrzymał dofinansowanie i przeznaczy prawie 7 mln złotych na opracowanie dokumentacji budowlanej Karczmy Dworskiej przy ul. Zachodniej i pierwszy etap prac remontowo-modernizacyjnych, które swoim zakresem obejmą m.in.: remont elewacji budynku, remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego, remont lukarn.

Przebudowane zostaną schody wejściowe do budynku, zamontowane będą nowe drzwi i okna, budynek doczeka się odwodnienia. Wewnątrz wymienione zostaną instalacje. Przebudowane mają być także schody wejściowe do zabytkowego obiektu. - To tylko cześć wymienionych prac jaka zostanie wykonana w tym budynku - poinformowała mieszkańców na swoim facebookowym profilu starosta Agnieszka Olender.

Jak informuje Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, do którego przynależy karczma, w urokliwym obiekcie (który od lat niszczał i czekał na lepsze czasy), będzie oddział muzeum z wydzieloną częścią na kawiarnię i sklepik z pamiątkami.