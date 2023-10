Wschodnia obwodnica Międzyrzecza o krok bliżej. A dokładnie o... 778 metrów bliżej!

- To dla mnie wielka radość. To inwestycja, która jest jedną z najważniejszych, jeśli chodzi o przyszłość i odkorkowanie Międzyrzecza - mówi burmistrz Remigiusz Lorenz. W sumie - na tym etapie - chodzi o budowę 778 metrów jezdni (o szerokości siedmiu metrów) wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.

Gmina Międzyrzecz dostała dofinansowanie na budowę pierwszego etapu wschodniej obwodnicy Międzyrzecza. Droga powstanie na odcinku od ulicy Poznańskiej do rzeki Obry, łącząc się z nową ulicą Długą. Inwestycja warta ponad 4 mln zł pomoże odciążyć ruch w mieście. Prace mają zakończyć się do 2025 roku.

Przypomnijmy: najważniejszym elementem obwodnicy ma być nowy most nad Obrą. Gmina od lat starała się zdobyć dofinansowanie do całego przedsięwzięcia, ale ostatecznie poszła inną drogą: chce realizować poszczególne fragmenty inwestycji (w parku przemysłowym po drugiej stronie rzeki powstaje 300 metrów jezdni), by w ten sposób wykazać, że sporo już zrobiono i most jest niezbędny, by połączyć już istniejące odcinki dróg.

