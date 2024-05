Przegląd prasy z tygodnia 26.05.2024. Co działo się w Międzyrzeczu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dwaj policjanci skutecznie ugasili pożar w mieszkaniu, nie dopuszczając do rozprzestrzenienia się ognia. Dzięki ich interwencji nikt nie został poszkodowany, a straty materialne zostały ograniczone.

W sobotę, 25 maja Przytoczna będzie lubuską stolicą tańca. Obędzie się tutaj X Ogólnopolski Festiwal Tańca „Dance – Passion and Life”. Organizatorzy zapraszają wszystkich do oglądania rywalizacji tancerzy. Wstęp wolny.

Najstarsi zielonogórscy górale nie pamiętają, kiedy ich zawodnik (zawodniczka) zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski w szachach klasycznych. Nina Bos została mistrzynią Polski dziewcząt do lat 8 w szachach klasycznych! - napisała Akademia Szachowa Zielona Góra. Niedawno Nina wróciła z Albanii, gdzie zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata! Świetnie sobie radzi też w szkole…

Ponownie kilku mieszkańców województwa lubuskiego padło ofiarą oszustwa. Byli to mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, którzy łącznie stracili około 15 tysięcy złotych. W jaki sposób?

Międzyrzeccy kryminalni zatrzymali sześć osób podejrzanych o posiadanie narkotyków oraz ich wprowadzanie do obrotu. To młode osoby w wieku od 20 do 26 lat. Zabezpieczono środki odurzające o wartości blisko ćwierć miliona złotych.

Szukacie miejsca, gdzie możecie wypocząć w ciepły weekend? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż w Lubuskiem. Polecamy je z czystym sumieniem!