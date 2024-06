Niesamowity "punkt widokowy" w Międzyrzeczu. Co z niego widać? W sumie... całe miasto!

Ponad ćwierć wieku temu był tu remont

Nie ma jednak wątpliwości, że to piękny obiekt, którego nie da się przeoczyć podczas zwiedzania miasta. No i jest to budynek z historią. I już raz udowodnił, że skrywa tajemnice... Przypomnijmy: 14 czerwca 1994 r., czyli nieco ponad 30 lat temu, w ratuszowej wieży znaleziono "skarb".

Jak do tego doszło? Niedawno o tym pisaliśmy, ale przypomnijmy: trwał akurat remont wieży. Podczas prac fachowcy odsłonili miedziane pokrycie konstrukcji wieży i ocenili, że drewno w jej słupach jest spróchniałe i trzeba będzie je wymienić. Przy okazji postanowiono zajrzeć do kuli, która znajdowała się niemal na samym czubku wieży. Wiadomo było, że znajdują się w niej pamiątki z przeszłości (jak wielu innych tego typu kapsułach czasu), jednak wydobyta zawartość przerosła najśmielsze oczekiwania.

Znaleziono tam prawdziwy skarb. Może nie o gigantycznej wartości pieniężnej, ale o ogromnej wartości historycznej. Były widokówki, monety, dokumenty, fotografie, kartki żywnościowe... Wszystkie eksponaty trafiły do muzeum.