Prasówka z maja 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Międzyrzeczu? Bądź na bieżąco

Do wakacji jeszcze trochę czasu ale jezioro Głębokie już przyciąga wypoczywających. Nic dziwnego: są tutaj obok siebie aż trzy plaże. I choć akwen od lat zmaga się dramatycznym ubytkiem wody, to ostatnio... wody tutaj przybyło!

We wtorek 28 maja bp Tadeusz Lityński wręczył dekrety dla nowych proboszczów, administratorów czy wikariuszy. Do większości zmian dojdzie w sierpniu tego roku.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Międzyrzecza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Międzyrzeccy kryminalni zatrzymali sześć osób podejrzanych o posiadanie narkotyków oraz ich wprowadzanie do obrotu. To młode osoby w wieku od 20 do 26 lat. Zabezpieczono środki odurzające o wartości blisko ćwierć miliona złotych.

Poszukiwanie zaginionych osób to zadanie, które wymaga szybkiej i skutecznej reakcji. W takiej sytuacji każda minuta może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Potrzebna jest współpraca i dobre rozpoznanie często trudnego terenu. Właśnie te umiejętności doskonalili skwierzyńscy terytorialsi podczas specjalnych ćwiczeń.

W środę, 22 maja prognozuje się w województwie lubuskim burze o różnej intensywności pierwszego i drugiego stopnia. Cały region pod tym względem będzie niespokojny. To kolejny dzień, kiedy mamy do czynienia z niebezpieczną pogodą. Zjawisku może towarzyszyć silny wiatr, grad i ulewne deszcze.

Zwierzęta są pełnoprawnymi członkami naszych rodzin, dlatego też coraz więcej osób chce, by po odejściu miały one swoje mogiły, a nawet nagrobki. Byliśmy na Polanie Przyjaciół w Gorzowie. To jedyny w Lubuskiem cmentarz dla zwierząt - grzebowisko. W tym miejscu spoczywają psiaki, kociaki, chomiki i inne domowe zwierzęta.

Co to za dzień bez widoku uśmiechniętej mordki psiaka! Pełne energii czworonogi w weekend (18-19 maja) opanowały Babimost. Odbywająca się tutaj Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych przyciągnęła tłumy hodowców, trenerów oraz niemałą widownię. Tyle dogoterapeutycznego dobra w jednym miejscu? To raj dla miłośników tych pięknych ras. Przedstawiamy wam cudowne, dzielne psiaki i ich właścicieli.