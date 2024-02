Walentynki w takim miejscu to marzenie! Pod Międzyrzeczem jest jezioro w kształcie serca | ZDJĘCIA

Nie tylko dla romantyka

Piękno województwa lubuskiego zaskakuje na każdym kroku. I choć niektórzy są zdania, że jezioro w kształcie serca to mit, my udowadniamy, że ten cud natury istnieje naprawdę i znajduje się właśnie na Ziemi Lubuskiej. Skąd pomysł, że to mit? Wpisując w wyszukiwarce map Google hasło "jezioro Czarne" nie wyskakuje nam to, co faktycznie chcemy wyszukać. Dlaczego? Powód jest banalny - w Lubuskiem mamy kilka jezior Czarnych, ale warto zaznaczyć, że to najbardziej romantyczne znajdziemy w otoczeniu przepięknych lasów Nadleśnictwa Trzciel.