Prasówka tygodniowa z 8.10.2023 w Międzyrzeczu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie trafiły relikwie Rodziny Ulmów. Błogosławieni kościoła katolickiego męczennicy na ołtarze zostali wyniesieni 10 września br. Uroczystościom w diecezjalnym sanktuarium przewodniczył ks. arcybiskup Józef Michalik, były ordynariusz zielonogórsko – gorzowski.

Horoskop miesięczny na październik 8.10.2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik i Ryby znajdą rady w horoskopie na najbliższe tygodnie jesieni. Do których znaków zodiaku uśmiechnie się szczęście w październiku? Sprawdź co mówi Twój horoskop!

Tygodniowa prasówka 8.10.2023: 1.10-7.10.2023 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Już w przyszłym roku pierwszych pacjentów przyjmie wielkie, nowe i nowoczesne centrum rehabilitacyjne w Świebodzinie!

Wielka Racza to majestatyczny szczyt w Beskidzie Żywieckim, górujący na granicy polsko-słowackiej. To miejsce, które przyciąga turystów zarówno ze względu na swoją malowniczą przyrodę, jak i różnorodność atrakcji. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o tej urokliwej górze.