Pszczew: morsy rozpoczęły sezon! Zobaczcie ich pierwszą oficjalną kąpiel w sezonie 2023/2024

Po imprezie Mariola Marchewka, Prezes Stowarzyszenia Pszczewski Klub Morsów, napisała na facebooku:

"(...) rozpoczęliśmy sezon morsowania 2023/2024. To chwila, na którą czekaliśmy przez ponad pół roku. Około 70 osób przybyło na pszczewską plażę z przekonaniem, że morsowanie pozwala na inne doświadczanie własnego ciała. Po nim człowiek czuje się nie tylko zrelaksowany, dotleniony i optymistycznie nastawiony do życia, ale również wzmacnia swoją odporność psychiczną i fizyczną. Po przeprowadzonej rozgrzewce ochoczo wskoczyliśmy do wody. Po kąpieli nastąpiło wspólne biesiadowanie przy ognisk z kiełbaskami. Była też kawa, herbata i różne słodkości przygotowane przez naszych morsów. W międzyczasie korzystaliśmy z sauny. Dziękujemy bardzo wszystkim za zaangażowanie w przygotowaniach do rozpoczęcia sezonu morsowego (...)"