Październik 2023 w Międzyrzeczu: Przegląd najważniejszych wydarzeń września 2023

Samsung Galaxy Z Flip 3 to: Kompaktowa i nowoczesn...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Międzyrzecza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Katastrofa - tak w skrócie można opisać to, co dzieje się z kąpieliskiem nad jeziorem Głębokim koło Międzyrzecza. Kiedyś była to lubuska turystyczna perełka. A teraz? Sami oceńcie. Zdjęcia mówią wszystko...