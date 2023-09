Morderstwo w Brójcach pod Międzyrzeczem. Ofiarą starsza kobieta. To już kolejna taka zbrodnia w tej miejscowości!

Do tego tragicznego zdarzenia doszło najprawdopodobniej w nocy z wtorku na środę. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu. Śledztwo jest prowadzone pod kątem zabójstwa.

-Mamy do czynienia ze śmiercią starszej kobiety, która mieszkała samotnie w miejscowości Brójce. Na miejscu zdarzenia zostały już przeprowadzone oględziny. Obecnie czekamy jeszcze na wyniki sekcji zwłok, ale wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo i pod takim kątem jest prowadzone śledztwo. Cały czas prowadzone są też intensywne czynności mające na celu ustalenie sprawcy lub sprawców tego czynu. Dla dobra śledztwa, na razie nie udzielamy żadnych szczegółowych informacji – mówi prokurator Łukasz Gospodarek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie.