Rajd Koziołka już 23 września! Co trzeba wiedzieć o tej wspaniałej imprezie?

W Dąbrówce Wlkp. w najbliższą sobotę zostanie zorganizowany Rajd Koziołka- VI Edycja. Jest to impreza rekreacyjna dla rodzin, mająca formę nowoczesnych podchodów dla rodzin.

Na czym polega Rajd Koziołka? Zadanie jest proste. Zawodnik, po zgłoszeniu się do organizatorów i wyrażeniu chęci uczestnictwa, otrzymuje pakiet startowy, a tuż przed startem to, co najistotniejsze – mapę. To ona będzie najważniejsza podczas całego rajdu - od startu do mety - i w połączeniu z kartą uczestnika tworzy podstawowy ekwipunek zawodnika.

Na mapie zaznaczony jest Start/Meta oraz miejsca, w których ukryte są punkty z tzw. lampionami, tj. biało-pomarańczowymi charakterystycznymi oznaczeniami, do których podpięte są specjalne perforatory. To one w charakterystyczny sposób dziurkują kartę uczestnika i dzięki temu można udowodnić, że było się w każdym z miejsc oznaczonych na mapie. Kto wygrywa? Najszybszy i najdokładniejszy. Ten, kto zdobędzie perforacje z każdego punktu na mapie i dodatkowo zrobi to najszybciej, może nazywać się zwycięzcą trasy.