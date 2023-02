Kuchenne Rewolucje w Trzcielu. Magda Gessler odwiedziła Bar Incognito

Bar Incognito w Trzcielu to dziesiąty lokal, w Lubuskiem, w którym rewolucje przeprowadza Magda Gessler. Informacja o tym, że znana polska restauratorka odwiedziła Trzciel, pojawiły się już w środę, 15 lutego. Tego samego dnia na profilu Baru Incognito pojawił się również dość enigmatyczny wpis.

Kuchenne Rewolucje to program, który istnieje na antenie już 13 lat. Łącznie wyemitowano już 25 sezonów tego popularnego programu. Niedawno Magda Gessler odwiedziła kolejną lubuską miejscowość -…

Magda Gessler i "Kuchenne Rewolucje" w Trzcielu

Internauci bardzo szybko zorientowali się, o co chodzi. W komentarzach zaczęły się pojawiać grafiki z Magdą Gessler. Wielu użytkowników Facebooka życzyło też restauracji powodzenia w rewolucjach. Jak wypadną? O tym przekonamy się podczas emisji odcinka. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Wiadomo natomiast, że już wkrótce Bar Incognito będzie miał nowe menu i prawdopodobnie również nową nazwę. Co istotne, zdecydowana większość internetowych opinii na temat Baru Incognito jest pozytywna. Ludzie chwalą zarówno serwowane tu jedzenie, jak i jego porcje. Widać jednak też, że właściciele, podobnie jak cała branża gastronomiczna, borykają się z konsekwencjami inflacji. Jakiś czas temu przyznali na facebookowym profilu, że zmuszeni byli podnieść ceny.