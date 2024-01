Policja zatrzymała sprawców drugiego morderstwa w Brójcach. To 17 i 19-latek. Była jeszcze jedna, trzecia próba morderstwa

19-latek zatrzymany za jedno morderstwo

W połowie września 2023 roku w jednej z kamienic w Brójcach (powiat międzyrzecki) doszło do zabójstwa 75-letniej kobiety. Do sprawy przydzieleni zostali najbardziej doświadczeni lubuscy policjanci z pionu kryminalnego. Powołano specjalny zespół, w skład którego weszli doświadczeni funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zajmujący się na co dzień tego typu zdarzeniami. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii laboratorium kryminalistycznego, uzyskane wyniki badań zabezpieczonych śladów, pozwoliły na wskazanie osoby, która najprawdopodobniej dopuściła się popełnienia przestępstwa. To 19-letni mieszkaniec powiatu międzyrzeckiego, którego policjanci zatrzymali 27 grudnia 2023 roku. Tego samego dnia w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim młodemu mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa, a następnie decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany.

Przeczytaj też: Zabójstwo kobiety w Brójcach. Podejrzany zatrzymany i z zarzutem. Ma 19 lat. Co ustalono?