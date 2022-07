Nowa inwestycja w Międzyrzeczu. Powstanie tu blok wielorodzinny, a w nim mieszkania, biura i... żłobek

Dotację w wysokości 12 milionów 311 tysięcy złotych przyznał gminie Bank Gospodarstwa Krajowego. Nowy blok powstanie przy ulicy Krótkiej, na działce należącej Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w pobliżu siedziby gminnej spółki.

Blok będzie składał się z piwnic, parteru i trzech pięter.

Powstaną w nim 44 mieszkania o powierzchni od 30 do prawie 60 metrów kwadratowych. Budynek będzie też pełnił funkcje usługowe. Na parterze znajdować się będą biura spółki mieszkaniowej MTBS. Ulokujemy tam również nowy żłobek, który rozwiąże problem braku miejsc opieki dla dzieci wieku od jednego do trzech lat. Umożliwi to ich rodzicom podjęcie pracy i kontynuowanie kariery zawodowej – mówi burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz.