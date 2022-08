Dni Międzyrzecza 2022 przed nami. Wystąpią znani artyści, na uczestników czeka też moc zabaw i atrakcji

Dni Międzyrzecza 2022 i moc atrakcji

Tegoroczne Dni Międzyrzecza potrwają trzy dni, od 2 do 4 września. - Impreza będzie miała, podobnie jak w poprzednim roku, formułę chodzoną. Pod ratuszem stanie strefa gastronomiczno-foodtruckowa, za MOKiem w piątek wieczorem będzie koncertowo, w sobotę duży ukłon w stronę młodzieży, natomiast niedziela to dzień rodzinny i wtedy chcielibyśmy się przenieść nad rzekę, w okolice zamku - mówi dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Ewelina Izydorczyk - Lewy.

Foodtrucki, Sylwia Grzeszczak i gra dla dorosłych

Międzyrzecki Festiwal Smaków Świata potrwa od piątku do niedzieli. Na rynku, przy ratuszu, będzie można spróbować potraw z foodtrucków z wielu regionów globu. Piątkowy wieczór rozpocznie się śpiewająco. W strefie koncertowej za Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury wystąpi Paulina Gołębiowska, półfinalistka The Voice of Poland, a następnie gwiazda imprezy - o godzinie 21.30 rozpocznie się koncert Sylwii Grzeszczak. Dzień zakończy gra miejska "Piątek 13-go". - To ciekawa gra, bo pierwsza 18+, czyli dla dorosłych. Zazwyczaj organizowaliśmy gry przeznaczone dla dzieci. Jej tematem będzie horror w literaturze i w filmie. Obowiązują wcześniejsze zapisy kilkuosobowych zespołów. Każda drużyna dostaje tablet, w którym jest mapka. To gra terenowa, zadania będą rozmieszczone w najbliższej okolicy. Uczestnicy w danych punktach będą otrzymywali pytania i zbierali punkty - opowiada Patrycja Klarecka-Haładus, kierownik działu animacji i kultury MOK. - Każda drużyna może wybrać sobie swoją trasę, w zależności od własnych preferencji. Niektórzy wolą iść według pytań, a inni wybierają tylko pytania najwyżej punktowane - tłumaczy.