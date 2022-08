Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest już przeniesiona. Będzie działać w centrum Międzyrzecza

Poradnia w Międzyrzeczu przeniesiona

Jak mówiła jakiś czas temu dyrektor poradni Agnieszka Szadkowska, zmiana lokalizacji wyjdzie na dobre.

To będzie budynek starostwa, a my pod starostwo podlegamy, więc nie będziemy mieć już problemu z tym, że ktoś chce nam wypowiedzieć umowę. Lokalizacja jest dobra, bo to centrum miasta, więc myślę, że to same plusy - mówi.

Jak dodaje, budynek w centrum miasta oznacza dla podopiecznych lepszą lokalizację, a zajmowana powierzchnia będzie podobna do poprzedniej. Co więcej, odremontowane lokale również są pozytywem. - Będziemy zajmowali pierwsze i drugie piętro oraz pół parteru. Do dyspozycji będzie też winda, która zapewni dostępność osobom niepełnosprawnym, to duże ułatwienie - zauważa.