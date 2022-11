Co za odkrycie! W Pszczewie znaleziono zabytki, które mają kilka tysięcy lat. Eksponaty przekazano muzeum "Dom Szewca"

We wrześniu, w obecności Andrzeja Krzyszowskiego, archeologa przeprowadzającego badania oraz Norberta Burzyńskiego, inspektora ds. dziedzictwa archeologicznego, eksponaty przekazano muzeum w depozyt. Pochodzą one z wykopaliskowych badań archeologicznych przeprowadzonych w 2018 roku na dawnym cmentarzysku kultury łużyckiej w Pszczewie.

Znaleziska z dawnego cmentarzyska kultury łużyckiej w Pszczewie

Znalezione zabytki to głównie naczynia, jak urny, w których składano szczątki po spaleniu, a następnie je zakopywano. W większych urnach do tej pory zachowały fragmenty kości. Muzeum przekazano również przedmioty krzemienne i wyroby z brązu, jak paciorek czy szpila brązowa. Łącznie jest to ponad 18 tysięcy zabytków! Skąd tak ogromna liczba? Każdy znaleziony element, na przykład skorupka naczynia, liczony był osobno. Wszystkie przekazano muzeum, które wyeksponuje rzeczy w najlepszym stanie.