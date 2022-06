Bal ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu. Tak bawiła się młodzież! Zdjęcia

Bal w SP nr 3 w Międzyrzeczu

- To był pierwszy bal po pandemii, mieliśmy dwa lata przerwy i młodzież była spragniona takiej imprezy. Bawili się świetnie, atmosfera była wspaniała. Takie bale powinny być realizowane na zakończenie szkoły ponadpodstawowej, to integruje młodzież, wzmacnia w przekonaniu działalności wspólnotowej, to na pewno dobra inicjatywa, która powinna mieć miejsce corocznie - powiedział Piotr Szanda, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu.