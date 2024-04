Wybory samorządowe 2024: w Międzyrzeczu będzie dogrywka. Kto wygra w niedzielę?

Wybory w Międzyrzeczu: pierwsza tura dla Lorenza

Drugie miejsce w tym głosowaniu zajęła Agnieszka Olender (obecnie jest starostą międzyrzeckim). Poparcie 1.932 wyborców dało jej 21,58 proc. i bilet do drugiej tury.

W pierwszej turze wyborów najwięcej głosów zdobył urzędujący burmistrz Remigiusz Lorenz. Zagłosowało na niego 3.393 mieszkańców, co dało wynik 37,9 proc.

Druga tura w Międzyrzeczu: jak oddać ważny głos?

Aby głos był ważny, trzeba na karcie do głosowania postawić przy wybranym nazwisku dwie krzyżujące się linie. Gdy krzyżyków będzie więcej, albo nie będzie ich wcale, głos będzie nieważny.

Jakie dokumenty zabrać na głosowanie?

Każda osoba biorąca udział w wyborach musi okazać dokument ze zdjęciem, który jednoznacznie potwierdzi tożsamość. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy legitymacja studencka.

Cisza wyborcza

Kampania wyborcza zakończy się w piątek o północy. Od tego momentu aż do zakończenia głosowania będzie obowiązywać cisza wyborcza.

W tym czasie nie wolno prowadzić agitacji wyborczej oraz publikować wyników sondaży. Ograniczenia dotyczą także działalności w internecie.

Za naruszenie ciszy grozi grzywna do 5 tys. zł. Podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych sondaży lub sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania zagrożone jest grzywną od 500 tys. zł do 1 mln zł.