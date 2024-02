Dziura w niebie nad Międzyrzeczem i Świebodzinem. Kosmiczny widok! | ZDJĘCIA Michał Korn

Pod koniec stycznia nad centralną częścią regionu lubuskiego pojawiła się tajemnicza dziura w niebie. Zagadkowe zjawisko sprawiło, że ludzie zaczęli chwytać za telefony i rejestrować to, co widzą nad głowami. I całe szczęście, bo być może więcej czegoś takiego już nie zobaczą. Czym w rzeczywistości były zjawisko przypominające formujący się lej trąby powietrznej lub "wrota do innego wymiaru"? Mamy zdjęcia!