W Skwierzynie szkolą się rekruci. Trwa właśnie "szesnastka", podczas której przyszli terytorialsi uczą się rzemiosła

Nie ma taryfy ulgowej

Rekrutów czeka pętla taktyczna

Pierwszy tydzień „szesnastki” to moment nauki podstaw. W drugiej części szkolenia, dowódcy i instruktorzy będą powtarzać i sprawdzać, czy młodzi adepci rzemiosła wojskowego potrafią sami przeprowadzić zadanie. To bardzo istotne, ponieważ w czwartek, rekruci przystąpią do egzaminu z pętli taktycznej. Będzie to ostateczna weryfikacja ich umiejętności. Podczas sprawdzianu, rekruci będą musieli wykazać się również umiejętnościami z zakresu topografii, strzelania, budowy i funkcjonowania broni, czy ładowania magazynka na czas. Jest o co walczyć – pętla taktyczna to przepustka do uroczystej przysięgi wojskowej.