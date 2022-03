12 WBOT realizuje operację "Niezawodna Pomoc". Terytorialsi pomagają uchodźcom z Ukrainy

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczy w operacji "Niezawodna Pomoc". Każdego dnia do wsparcia wojewodów oddelegowanych jest kilkudziesięciu terytorialsów. Wraz z rosnącymi potrzebami, liczba żołnierzy może się zwiększyć.

Huby przeładunkowe

Aktualnie wielkopolscy terytorialsi wspierają działania na rzecz uchodźców w dwóch województwach – wielkopolskim i lubuskim. Żołnierze są obecni całodobowo m.in. w punkcie recepcyjnym na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Kolejne zadania, do których delegowani są żołnierze wielkopolskiej „Dwunastki”, to pomoc w hubach przeładunkowych, które mieszczą się w obu województwach. Terytorialsi ze znajomością języka ukraińskiego czy rosyjskiego zostali oddelegowani do punktów recepcyjnych, jako tłumacze.

