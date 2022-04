W końcu jest! Nowa publiczna toaleta w Międzyrzeczu już na miejscu

Toaletę wyprodukowano już wcześniej

Obiekt składa się z prefabrykatów. Oznacza to, że został on wyprodukowany już wcześniej i jest gotowy do podłączenia. Niedawno został przewieziony na miejsce, a w ostatnim czasie koło budynku wyłożono polbruk.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z toalety już podczas majówki.