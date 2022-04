Podpisano umowę z wykonawcą. Międzyrzecz-Wybudowanie zyska kanalizację. Kiedy wejście na plac budowy?

Umowa została podpisana

Około ośmiu kilometrów kanalizacji

Kanalizacja będzie miała łącznie około ośmiu kilometrów. – Sieć w Międzyrzeczu-Wybudowanie przyłączymy do kanalizacji miejskiej na wysokości ulicy Mieszka I. Wybudowanych zostanie także pięć przepompowni oraz około 250 przyłączy – informuje Sylwester Suchowski, który kieruje Wydziałem Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim magistracie.

Gmina zapłaci wykonawcy 11 milionów 590 tysięcy złotych. – Na realizację tego zadania dostaliśmy aż 7 milionów 950 tysięcy złotych z rządowego programu Polski Ład – podkreśla Lorenz. Burmistrz zaznacza również, że inwestycję poprzedziły konsultacje z mieszkańcami, przeprowadzane w kilku grupach. – Informowaliśmy, na czym to zadanie będzie polegało, prosiliśmy o zrozumienie, bo prace ziemne będą mogły deorganizować możliwość dojazdów do domostw, ale wszystko po to, aby zabezpieczyć potrzeby bytowe - mówi.