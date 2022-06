Pięć milionów złotych na kanalizację w Nietoperku. Jest dofinansowanie!

– To kolejna taka inwestycja w naszej gminie – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz. Jak mówi włodarz miasta, realizacja tego zadania będzie możliwa dzięki zakończonej przed trzema laty kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Kęszycy Leśnej. – Inwestycję rozłożyliśmy na trzy etapy. Pierwszym była właśnie oczyszczalnia w Kęszycy Leśnej, drugim jest kończąca się już budowa kanalizacji w Kęszycy, a trzecim będzie właśnie Nietoperek. Nieczystości z tej wsi popłyną do Kęszycy, a następnie do oczyszczalni w Kęszycy Leśnej – informuje Sylwester Suchowski który kieruje Wydziałem Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim magistracie.