Szpital w Międzyrzeczu zawiesza część oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego!

O tym, że do takiego zawieszenia lub likwidacji całego oddziału ma dojść, w Międzyrzeczu mówiło się od października. Wtedy jednak władze lecznicy w komunikacie odpowiedziały m.in.:

"Apeluję do autorów wypowiedzi umieszczanych w mediach społecznościowych dotyczących rzekomej likwidacji oddziału Szpitala o ich niepowielanie. Takie działania są nielegalne"

A cały obszerny komunikat lecznicy, zamieszczony 2 listopada, wyglądał tak:

Oświadczenie Prezesa Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.

Oświadczam, że powielane w mediach społecznościowych informacje dotyczące podjęcia decyzji o likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego w Szpitalu w Międzyrzeczu są nieprawdziwe, gdyż taka decyzja nie została podjęta. Oddział ten funkcjonuje i zapewnia w niezmienionym zakresie oraz na dotychczasowym poziomie ciągłość świadczeń medycznych. Wszystkim pacjentkom zgłaszającym zamiar uzyskania świadczeń w Szpitalu są one udzielane według obowiązujących w tym zakresie standardów.

W obrębie oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego wystąpiły określone problemy kadrowe, brakuje lekarza neanatologa. Takich lekarzy brakuje w Województwie Lubuskim. Niemniej Zarząd Szpitala czyni starania aby pilnie zostały one rozwiązane. Podkreślam przy tym, że zaistniałe problemy kadrowe nie mają wpływu na dotychczasowy zakres udzielanych świadczeń przez Szpital ani na ich poziom.

Na obecną chwilę trwają analizy finansowo-organizacyjne oddziału. W tym roku w stosunku do ubiegłego roku nastąpił spadek porodów o 1/3, co wymusza przeorganizowanie pracy lekarzy, zwiększenia ilości czasu pracy w poradni, a tym samym zapewnienie zwiększenia dochodów całego oddziału.

Apeluję równocześnie do autorów wypowiedzi umieszczanych w mediach społecznościowych dotyczących rzekomej likwidacji oddziału Szpitala o ich niepowielanie. Takie działania są nielegalne. Wpływają one negatywnie na wizerunek Szpitala oraz wywołują poczucie dyskomfortu i niepewności u osób planujących korzystać w najbliższym czasie z usług naszej placówki. Są one z punktu widzenia dobra społeczności lokalnej zachowaniami wysoce niepożądanymi.

Zapraszamy do korzystania z usług oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego naszego Szpitala.