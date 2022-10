Skwierzyńscy terytorialsi pamiętają o bohaterach i porządkują ich groby

Dbamy o to, by każdego roku przyłączać się do akcji „Żołnierska pamięć”. Bohaterowie walk o Polskę oddali najcenniejszą rzecz za wolność – życie. Naszym obowiązkiem jest dbanie, by pamięć po nich pozostała – tłumaczy por. Tomasz Kozłowski, ze 151. blp w Skwierzynie.