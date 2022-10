Skwierzyna: burmistrza spotkała straszna śmierć! Makabryczne zapiski z kroniki miasta

Pierwszy kronikarz starał się być obiektywny

Tak o kronikach pisze sama S. Janicka: „Obie opisują dzieje miasta od jego powstania, pierwsza jednak kończy się na roku 1767 (dotyczy więc okresu, gdy Skwierzyna należała do Polski), druga zaś, młodsza, na roku 1854. W części pierwszej młodsza z kronik stanowi wierną kopię starszej, potem zaś jest kontynuowana do roku 1854 przez Erasmusa Krause, który pokusił się o ukazanie historii miasta w powiązaniu z dziejami całej Europy. Kroniki te nie były pisane sukcesywnie, lecz zostały sporządzone przez jednego człowieka w okresie, gdy prawdopodobnie pełnił on funkcję sekretarza miejskiego. Tak więc E. Krause rozpoczął pisać swoją kronikę w roku 1846, a zakończył w roku 1854, jeśli chodzi zaś o pierwszą, nie wiemy, kto i kiedy ją napisał. Najprawdopodobniej została ona spisana około 1767 r. Pierwszy kronikarz starał się być obiektywny w ocenie wydarzeń, o czym świadczy motto umieszczone na wstępie księgi. Natomiast drugi jest patriotą pruskim, nastawionym nieprzychylnie do wszystkiego, co polskie” – pisze S. Janicka.