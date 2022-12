Są wyniki Rankingu Gmin! Międzyrzecz zajął w nim bardzo dobre miejsce. Sprawdź!

"Egzamin dojrzałości" dla gmin

To na co trzeba zwrócić uwagę, to ilość parametrów, które zespół prowadzący badanie brał pod uwagę przygotowując zestawienie. 16 wskaźników, to liczba niemała i taka, która każe wnikliwie ocenić opracowanie. Co szczególnie interesujące, to duża dynamika zmian od ostatniego rankingu. Widać wyraźnie, że dobre noty jednego roku, nie dają gwarancji utrzymania wysokiej pozycji w kolejnym.