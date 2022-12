W wiosce niedaleko Międzyrzecza dzieci ćwiczą... sumo. I to z jakimi sukcesami!

Sukcesy uczniów z Kaławy

Ze szkoły w Kaławie w zawodach wystartowało trzech uczniów. Wśród juniorek w kategoriach wagowych do 60 kg. i 65 kg. brązowe medale wywalczyła Aleksandra Krajnik, a w kategorii juniorów do 85 kg brązowy medal zdobył Szymon Zając.

Reprezentujący Koronę Oskar Piaskowski był natomiast dziewiąty w kategorii do 77 kg. - Co ciekawe, oni wszyscy są najmłodszym rocznikiem w kategorii juniorów. Ola będzie miała w styczniu 18 lat, chłopcy mają po 17, a walczyli z zawodnikami 21 i 22-letnimi, znacznie silniejszymi - mówi szkoleniowiec Krzysztof Idzikowski z Uczniowskiego Klubu Sportowego Korona Kaława. Jak tłumaczy, była to próba sił zawodników. W przyszłym roku mają w planach start w kadetach, gdzie będą najstarszym rocznikiem. Dobry wynik w starciu ze starszymi zawodnikami to dobry prognostyk na przyszłość.