Przegląd tygodnia z 4.06.2023 w Międzyrzeczu. Najważniejsze wydarzenia od 28.05 do 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Międzyrzecz, 4.06.2023. 28.05 - 3.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy, uroczysta gala, konkursy, zabawy i wspólny czas razem - tak uczniowie SP 6 w Międzyrzeczu świętowali nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza.

Czekali na to jeleniogórzanie, kuracjusze uzdrowiska Cieplice-Zdrój oraz turyści odwiedzający stolicę Karkonoszy. Pawilon Norweski to restauracja, zbudowana w Jeleniej Górze- Cieplicach w 1909 roku na wzór restauracji z Oslo. Budynek i wnętrza w oryginalnym stylu norweskim, zwanym także smoczym, zachwycają. Możecie sami się o tym przekonać, bo po wielu latach remontu, restauracja już działa. Zobaczcie zdjęcia w galerii. Poniżej przeczytacie, dlaczego ta budowla jest tak niesamowita, co można zjeść w Pawilonie Norweskim i za ile.