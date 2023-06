Szkoła Podstawowa nr 6 w Międzyrzeczu ma patrona! Został nim Adam Mickiewicz

Było również sporo gości, w tym lubuska kurator oświaty Ewa Rawa.

- Można wykorzystywać twórczość naszego wieszcza, wzorować się na jego życiu... Zachęcam szkoły, by obierały sobie patronów, bo pomaga to prowadzić dobrą prace wychowawczą. Mickiewicz to wieszcz wolnościowy. To ważne dla młodych ludzi!