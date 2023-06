Remont ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu. To inwestycja za ponad 8 mln zł. Kiedy koniec prac?

Prace już trwają. Długi na ponad 800 metrów plac budowy ekipa drogowców przejęła w maju. W sumie przebudowa ma kosztować około 8,3 mln zł, a prace wykonywane przez firmę Brubet powinny zakończyć się w kwietniu 2024 r.

Remont ul. Marcinkowskiego w Międzyrzeczu: uwaga na utrudnienia

- Z góry przepraszamy za wszystkie utrudnienia. Wykonawca będzie starał się w miarę możliwości udostępniać teren do dojazdów do posesji. Pamiętajmy, że tam też jest szpital i szkoła. To jedna z newralgicznych dróg w naszym Międzyrzeczu - mówi Agnieszka Olender, starosta pow. międzyrzeckiego

Szymon Prochera dyr. dróg powiatowych wylicza, że w planie robót jest mowa m.in. o 830 metrach kanalizacji burzowej, budowie z jednej strony ścieżki rowerowej, a z drugiej strony chodnika. Pojawią się też dodatkowe miejsca postojowe.

