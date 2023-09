Przegląd prasy z tygodnia 24.09.2023. Co działo się w Międzyrzeczu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Policjanci z Komisariatu Policji w Skwierzynie w niespełna 24 godziny od kradzieży odzyskali cztery motocykle o łącznej wartości około 200 tysięcy złotych. Do sprawy mundurowi zatrzymali jedną osobę, która usłyszała zarzuty.

Do lubuskich samorządów trafią kolejne pieniądze. Finansowe wsparcie otrzymają gminy i powiaty, na których terenie kiedyś zlokalizowane były państwowe gospodarstwa rolne. To w sumie ponad 195 milionów złotych, dzięki którym w regionie zrealizowanych zostanie kilkadziesiąt różnych inwestycji.

Pożar został zauważony o 2.27, w nocy z soboty na niedzielę (16-17 września 2023). W akcji ratowniczej brało udział 14 zastępów straży pożarnej. Pięć osób, leżących w sali, w której doszło do pożaru, doznało poparzeń, w tym jedna poważnych. Spaleniu uległo jedno szpitalne łóżko. Ewakuowano ok. 50 osób. Pacjenci zostali przewiezieni do okolicznych szpitali.