Przegląd prasy z tygodnia 23.07.2023. Co działo się w Międzyrzeczu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Międzyrzecza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Płoną toksyczne odpady w Przylepie. "Nie można mówić o pełnym opanowaniu pożaru" ”?

Przegląd tygodnia: Międzyrzecz, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Płoną toksyczne odpady w Przylepie. "Nie można mówić o pełnym opanowaniu pożaru" Niedziela, 23 lipca jest drugim dniem gaszenia pożaru hali wypełnionej po brzegi toksycznymi odpadami. Ogień się nie rozprzestrzenił, ale nie można jeszcze mówić o pełnym opanowaniu sytuacji. Na miejscu wciąż pracuje kilkadziesiąt zastępów strażaków. Na bieżąco jest monitorowana jakość powietrza. Minister Anna Moskwa zapowiedziała posiedzenie sztabu kryzysowego w Zielonej Górze. 📢 To było piekło. Nawałnica łamała drzewa jak zapałki. Zobaczcie przerażające zdjęcia sprzed lat Lipiec i sierpień to czas, gdy w Polsce szaleją potężne burze. Jedna z najgroźniejszych przeszła przez nasz region 10 lat temu - w lipcu 2013 r. Natura zgotowała horror turystom wypoczywającym nad jez. Głębokie koło Międzyrzecza.

📢 Z Łagowa nie chce się wyjeżdżać! Czysta woda, plaże, bajeczne widoki, zieleń, turystyka wodna. Tu wakacje smakują najlepiej! Jest co najmniej kilkadziesiąt powodów, żeby każdego roku odwiedzać Łagów. Oczywiście przeważają walory turystyczne: krajobrazy, Łagowska Buczyna, punkty widokowe (szczególnie ten z wieży), czyste, lazurowe jeziora, turystyka wodna, parki linowe, bazy noclegowe. Jest tego od groma. A jeśli połączymy to z upalnym weekendem, czy odbywającymi się tu festiwalami, możemy liczyć na naprawdę ogromną ilość turystów. Ale Łagów potrafi być też uśpiony, cichy, spokojny, piękny dla osób nielubiących tłumów. Wystarczy tylko wiedzieć, kiedy tu przyjechać i pełną piersią zachłysnąć się walorami Perły Ziemi Lubuskiej. Bo przecież nie od dziś wiemy, że, parafrazując znany utwór Cezarego Makiewicza, wszystkie drogi prowadzą do Łagowa, do Łagowa nad jezioro Ciecz i Łagowskie oczywiście!

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Łagowskie kino Świteź umarło. Bywały tu gwiazdy. Dziś znana na całą Polskę świątynia filmu to opuszczona ruina. Przerażające zdjęcia wnętrz Z przerażeniem na to miejsce patrzą mieszkańcy Łagowa i artyści, którzy wspomnieniami z sentymentem wracają do budynku przy Chrobrego 22. Smutek i żal czuje niejeden miłośnik kina, który odwiedzał Łagów podczas Lubuskiego Lata Filmowego. To właśnie tutaj w kinie Świteź przez wiele lat odbywały się pokazy, a sala była wypełniona po brzegi. Tu można było spotkać filmowe gwiazdy. A teraz? Serce pęka, bo znana w całej Polsce "świątynia" filmu już dawno umarła...

📢 W Łagowie spotkaliśmy pana Mariana. Jego motocykl to piękna, wiśniowa limuzyna. Lepsza niż niejeden samochód! Wszystkie drogi prowadzą do Łagowa - mamy tu nie tylko krajobrazy, jeziora, lasy. Miasteczko słynie również z głośnych imprez, które wpisują się w wakacyjny cykl Perły Ziemi Lubuskiej. Jedną z nich jest oczywiście Rock Blues & Motocykle. W czasie tego festiwalu przez miejscowość przewija się wielu pasjonatów motoryzacji, osobliwości, których hobby jest definicją szczęścia, radości, wolności. I właśnie jedną z takich osób jest Pan Marian, który do Łagowa przyjechał na wspaniałej Hondzie Gold Wing i jak sam przyznaje nieco świata już na tej maszynie zwiedził. 📢 Cud Polski 2023 jest w Zielonej Górze! National Geographic ogłosił wyniki plebiscytu Park Książęcy w Zielonej Górze Zatoniu został jednym z 16 nowych Cudów Polski. Właśnie zakończył się wakacyjny plebiscyt organizowany przez National Geographic Traveler, w którym internauci wybierali zwycięzców w każdym województwie.

📢 Sanepid ma na oku jakość wody w lubuskich kąpieliskach. Gdzie można się kąpać bez obaw? W czasie upalnych dni wielu mieszkańców regionu szuka ochłody nad wodą. Czystość akwenów przeznaczonych do kąpania na bieżąco badają służby sanitarne. W województwie lubuskim pod stałą kontrolą sanepidu jest kilkadziesiąt takich miejsc. Ich aktualną ocenę możemy również sprawdzić sami. Służy temu specjalny serwis kąpieliskowy. 📢 Młoda kobieta zginęła na S3, bo chciała zabrać pieszego. Skąd tam się wziął? Policja ujawnia, co już wiadomo w tej sprawie Splot dramatycznych okoliczności sprawił, że w poniedziałek, 17 lipca doszło do śmiertelnego wypadku na trasie S3, na wysokości Glińska. Zginęła dziewczyna, która postanowiła zabrać do swego auta mężczyznę idącego drogą. Za swoją wrażliwość i chęć pomocy zapłaciła najwyższą cenę.

📢 Polregio w Lubuskiem. Kiedy będzie lepiej? Nowy dyrektor ma ogromny program naprawczy do wykonania. Co już udało się zrobić? 7,7 milionów kary za m.in. odwołane i spóźnione pociągi otrzymało lubuskie Polregio za 2022 rok i pierwszy kwartał tego roku. Ruszyła realizacja planu naprawczego. To wyzwanie dla Krzysztofa Pawlaka który po dwóch latach znów pełni funkcję dyrektora Lubuskiego Zakładu Polregio w Zielonej Górze. 📢 Burze z gradem dotrą do Lubuskiego. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które w poniedziałek, 17 lipca mogą występować na terenie województwa lubuskiego. Mają im towarzyszyć obfite opady deszczu i silny wiatr. Miejscami może spaść drobny grad. 📢 Gmina Przytoczna nie zwalnia tempa. Zobaczcie, jakie są inwestycyjne plany! Robią wrażenie! Z naszą kamerą zawitaliśmy do Przytocznej. Było warto. Posłuchajcie, co niedługo ma się w gminie zmienić. Na te inwestycje czekają mieszkańcy!

📢 Policjanci z Międzyrzecza wybili szybę w nagrzanym aucie. Ratowali małe dziecko Policjanci z Międzyrzecza błyskawiczni zareagowali na prośbę matki o pomoc. Kobieta zostawiła w nagrzanym samochodzie kluczyki, gdy zapinała dziecko w foteliku, a auto zamknęło samoczynnie. Dziecku groziło niebezpieczeństwo. 📢 Zabójcy przykryli ciało ofiary 6-metrową warstwą ziemi. Funkcjonariusze znaleźli je po 26 latach! Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadzili do rozwiązania zbrodni sprzed 26 lat.- Związana była z tzw. wojną spirytusową w Zgorzelcu. O co w niej chodziło? Jak natrafiono na ślad zabójstwa? Kim są sprawcy?

📢 UOKiK przestrzega: popularne zabawki pluszowe mogą być niebezpieczne dla dzieci! Apel do rodziców W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.

📢 Wypadek na S3 przed Gorzowem. Auto uderzyło w barierki Osoby podróżujące trasą S3 z Zielonej Góry w kierunku Szczecina muszą liczyć się z utrudnieniami. Na wysokości Deszczna, tuż przed Gorzowem, doszło do wypadku. Powstał gigantyczny korek.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN