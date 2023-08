Sierpień 2023 w Międzyrzeczu: Przegląd najważniejszych wydarzeń lipca 2023

W Pszczewie odbył się piknik promujący program 800 plus. Liczne stoiska pokazują, co można zyskać dzięki programowi. Odbyły się pokazy artystyczne, nie brakowało atrakcji dla rodzin i dzieci.

Splot dramatycznych okoliczności sprawił, że w poniedziałek, 17 lipca doszło do śmiertelnego wypadku na trasie S3, na wysokości Glińska. Zginęła dziewczyna, która postanowiła zabrać do swego auta mężczyznę idącego drogą. Za swoją wrażliwość i chęć pomocy zapłaciła najwyższą cenę.

Z naszą kamerą zawitaliśmy do Przytocznej. Było warto. Posłuchajcie, co niedługo ma się w gminie zmienić. Na te inwestycje czekają mieszkańcy!

W piątek 14 lipca rozpoczął się trzydniowy Kongres Świadków Jehowy w Zielonej Górze. Wydarzenie to zorganizowane zostało w hali CRS i udział w nim wzięło kilka tysięcy osób! W sobotę po porannej sesji odbył się chrzest wiernych.

Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadzili do rozwiązania zbrodni sprzed 26 lat.- Związana była z tzw. wojną spirytusową w Zgorzelcu. O co w niej chodziło? Jak natrafiono na ślad zabójstwa? Kim są sprawcy?

W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.