Przegląd prasy z tygodnia 2.07.2023. Co działo się w Międzyrzeczu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Odwiedziliśmy Trzciel, by przejść się nowiutką promenadą. Inwestycja została oddana do użytku kilka tygodni temu. I naprawdę podoba się mieszkańcom!

Co robić w wakacje w Międzyrzeczu? Międzyrzecki Ośrodek Kultury przedstawia swoją ofertę! Skorzystajcie! Co będzie się działo?

W niedzielne przedpołudnie do dyżurnego straży pożarnej w Międzyrzeczu wpłynęło zgłoszenie o martwych rybach w Obrze w okolicach Trzciela, które płynęły rzeką w stronę jeziora Młyńskiego. Wiele wskazuje na to, że powodem pojawienia się śniętych ryb była tak zwana przyducha, ale dokładne przyczyny będą znane po przeprowadzeniu szczegółowych badań. Ich wyniki mają być znane za kilka dni.

Leku na ból brzucha i niestrawność nie znajdziesz w aptece. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymuje w obrocie wszystkie serie produktu, ponieważ nie spełnia on wymagań jakościowych. Jego przyjmowanie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjenta.

Na terenie województwa lubuskiego obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Dotyczy ona wód powierzchniowych, a występuje wtedy, kiedy przepływ w rzekach spada poniżej średniej wartości wieloletniej. Obecnie większość stacji pomiarowych w regionie jest zaznaczona na czarno, co oznacza, że stan wód w tych miejscach jest bardzo niski.

Niezawodni elektrycy, bohaterowie naszych gniazdek? Nie tym razem. Zobacz największe wpadki elektryków w polskim internecie. Jak mawia stare polskie porzekadło - "elektryka prąd nie tyka", jednak tutaj coś nas mocno dotknęło. Praca tych fachowców to istny kabareton niepowodzeń. Zebraliśmy najśmieszniejsze zdjęcia przedstawiające elektryczne fuszerki, które poprawią twój nastrój.

W niedzielę, 25 czerwca osoby przebywające nad Obrą w okolicy Trzciela zauważyły śnięte ryby i zaalarmowały służby. Interweniowali strażacy. Do analizy trafiły próbki wody i martwe ryby. Wyniki badań powinny dać odpowiedź, co spowodowało katastrofę w rzece.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Super Cup – taką nazwę nosił turniej piłkarski w Kostrzynie nad Odrą. Młodzi piłkarze rywalizowali w nim o puchar prezesa Krzysztofa Kielca. Turniej zorganizowano na stadionie przy ul. Niepodległości.

Dopiero co wybudowano parking, zmodernizowano most do zamku, a przy Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej rusza kolejna przebudowa!