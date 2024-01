Prasówka z grudnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

etui karla lagerfelda do iphone'a 15 plus zos...

Są najpiękniejsze? Tak! Oryginalne? No raczej! Pachnące? Nie inaczej! Klimatyczne? A i owszem! Odpowiadamy na te wszystkie pytanie twierdząco, bo... choinki naszych Czytelników podbijają internet. Nie żartujemy, serio! Ich oryginalność i wyjątkowość widać na każdej fotografii. I przyznamy, że kiedy pytaliśmy o wasze drzewka nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Zalaliście nas fotografiami swoich świątecznych wnętrz i drzewek. Efekt? Zajrzyjcie do naszej galerii. Jest pięknie!

Koniec! Władze Międzyrzecza zakończyły największą inwestycję w dziejach.

Znaki zodiaku to dwanaście obszarów na niebie, które odpowiadają konkretnej pozycji Słońca w momencie twojego urodzenia. Są one podzielone na miesiące i reprezentują określone cechy charakteru. Każdy znak zodiaku ma zatem swoje specyficzne cechy. Astrologia opiera się na tych znakach, próbując określić charakter danej osoby, ale nie tylko - idzie dalej, starając się zasugerować nam, z kim ułożymy sobie szczęśliwy związek. Zobacz, jaki znak zodiaku do ciebie pasuje, z kim stworzysz szczęśliwy związek - pokazujemy to w naszej galerii.

Elżbieta Kownacka ma 73 lata, mieszka w Murzynowie (pow. międzyrzecki). Kobieta wyszła w poniedziałek 18 grudnia na spacer i ślad po niej zaginął. Bliscy i policjanci prowadzą poszukiwania zaginionej kobiety.